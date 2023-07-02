قائد الشرطة الإيرانية ينفي وقوع سلسلة تسمم كحولي في البلاد

نفى القائد العام لقوات الأمن الإيرانية، أحمد رضا رادان، التقارير التي أفادت بحدوث سلسلة من حالات التسمم بالكحول المغشوش في الجمهورية الإسلامية.

ونقلت وكالة تسنيم عن رادان قوله إن "التسمم الكحولي في إيران ليس متسلسلا بأي حال من الأحوال. الشرطة تنفي ذلك، لكن من يتناولون الخمور عليهم أن يدركوا أنهم بذلك يعرضون أنفسهم للخطر".

وأضاف رادان أن الشرطة اعتقلت بائعي الخمور ومنتجيها في المدن التي تم اكتشافهم فيها.

وبدأت موجة "التسمم بالكحول المغشوش" في إيران، ببلاغات في محافظة البرز الواقعة شمال البلاد، لكن البلاغات أخذت تتزايد لتشمل جميع أنحاء الجمهورية، حيث بلغت أعداد المصابين بالعشرات، كما سجل عدد من الوفيات.

المصدر: وكالة تسنيم