مستشار المرشد الإيراني يعلق على أثر بالغ لاستئناف العلاقات بين إيران ومصر على المنطقة

أكد مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، أن استئناف علاقات إيران ومصر له أهمية بالغة، وأن تطبيع العلاقات بينهما بمشاركة السعودية، يضفي توازنا جديدا على المنطقة.

وأشار ولايتي في تصريح لقناة "الجزيرة" الإخبارية، إلى رفع مستوى التعاون بين إيران ودولتي الصين وروسيا، مبينا أن علاقات استراتيجية سوف تتشكل بين الدول الثلاث بصورة تدريجية.

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وأوضح المستشار عن التعاون بين طهران وموسكو، أن وجود اختلاف حول بعض الملفات، لا ينعكس بأثر سلبي على الأواصر الاستراتيجية القائمة بين هذين البلدين.

وفي سياق آخر، تطرق ولايتي إلى العلاقات بين إيران وجمهورية أذربيجان، متطلعا لأن يدرك المسؤولون في باكو مدى عمق الأواصر الأخوية التي تربطهم مع إيران، وألّا يسمحوا بأن يتم فرض التوتر على هذه العلاقات.

وفي أواخر يونيو الماضي، أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، ترحيب بلاده بتنمية العلاقات وإعادتها مع دول المنطقة والعالم الاسلامي، "بما في ذلك مصر العربية ومملكة المغرب البلد المسلم والشقيق".

المصدر: وكالة إرنا