طلباتهم لا تتوقف رغم فشل قواتهم.. بحرية كييف تطالب الغرب بإمدادها بسفن حديثة ذات قدرات عالية

قال ألكسي نيغبابا، قائد القوات البحرية الأوكرانية، إن كييف تتطلع لـ"تلقي سفن حربية تتمتع بقدرات وإمكانيات تقنية عالية من شركائها الغربيين".

وقال نيغبابا خلال مقابلة مع موقع "آرمي إنفورم" الإخباري التابع لوزارة الدفاع الأوكرانية: "بالطبع، نتوقع الكثير من شركائنا الغربيين. أود أن يكون لدينا المزيد من السفن الحديثة.

وأضاف: "بلا شك عملية بناء سفن جديدة ستستغرق الكثير من الوقت. في الوقت نفسه، هناك خطط لتزويدنا بسفن تتمتع بقدرات وإمكانيات، ويمكنها أن تخدم في قوات البحرية لمدة 10 إلى 15 عامًا على مستوى تقني عالٍ".

وتابع قائلا "بعد استلام هذه السفن، سيكون بالامكان وصف أوكرانيا بأنها "دولة بحرية، وليست دولة على البحر".

وطالب المتحدث أيضا شركاء كييف الغربيين بـ"المساعدة في تشكيل سلاح مشاة البحرية، وتجهيزه بالمعدات".

وقال "نحن بحاجة لطائرات مقاتلة، وطائرات هليكوبتر هجومية لدعم تحركات المارينز. أي أن أسطولنا يجب أن يكون متعدد المهام ويجب أن يتطور في جميع الاتجاهات".

وسبق أن أرسلت روسيا مذكرة تحذيرية لدول الناتو على خلفية إمداد أوكرانيا بالأسلحة، حيث أشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إلى أن شحنات السلاح المتجهة لأوكرانيا ستصبح أهدافا مشروعة لروسيا.

المصدر: ريا نوفوستي