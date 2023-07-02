الولايات المتحدة ترسل مقاتلات "إف-22" إلى اليابان

أعلنت قيادة منطقة المحيطين الهندي والهادئ أن مجموعة من مقاتلات "إف-22" الأمريكية من الجيل الخامس، وصلت إلى قاعدة كادينا الجوية اليابانية.

ووصلت المقاتلات من قاعدة إيلسون الجوية في ألاسكا للمشاركة في مناورات Northern Edge 2023-2 العسكرية، متعددة الجنسيات مع حلفاء الولايات المتحدة في شمال المحيط الهادئ، حيث ستستمر من 2 إلى 21 يوليو.

ويشارك في المناورات آلاف الجنود الأمريكيين و5 سفن، فضلا عن أكثر من 150 طائرة.

المصدر: إنترفاكس