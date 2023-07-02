الخارجية الروسية سترد على قرار رومانيا تقليص عدد الدبلوماسيين الروس

قال مصدر في الخارجية الروسية، معلقا لمراسل "نوفوستي" على قرار رومانيا تقليص التمثيل الروسي في هذه الدولة، إن الوزارة سترد بشكل مناسب على ذلك.

وأضاف المصدر: "كما ذكر الجانب الروسي في وقت سابق، ستقدم روسيا الرد المناسب على هذا القرار".

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في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن 40 من موظفي السفارة الروسية في بوخارست، غادروا رومانيا.

ويشار إلى أن سلطات رومانيا، قررت في وقت سابق تقليص التمثيل الدبلوماسي الروسي في البلاد. وأفادت صحيفة Ziare الرومانية بأن 40 موظفا في السفارة الروسية في بوخارست غادروا رومانيا على متن طائرة أرسلت خصيصا لنقلهم.

وأكدت وزارة الخارجية الرومانية، أن هذا الإجراء يعكس تنفيذ الجانب الروماني خلال الفترة المحددة، الإجراءات المماثلة التي تتبعها الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال.

المصدر: نوفوستي