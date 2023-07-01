أكد القائم بأعمال جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، أنه يعتبر خطة التسوية السلمية للنزاع، التي اقترحها الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، بمثابة ذر للرماد في عيون رعاته الغربيين.

وقال بوشيلين: "تصريحاته حول التسوية الدبلوماسية للنزاع تحمل طابعا إعلانيا واستعراضيا".

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وشدد المتحدث على أن جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون وشبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا، كما أشار إلى أن تصريحات زيلينسكي لا علاقة لها بالوضع الحقيقي على خط الجبهة.

وأكد المصدر نفسه أن الرئيس الأوكراني يسعى إلى طمأنة شركائه بأن تمويلهم وإمداداتهم من الأسلحة "لا تذهب هباء"، كما نوه إلى أن "الحقائق تُظهر عكس ذلك، فالجيش الروسي يدمر، وسيواصل تدمير المستودعات التي يتم فيها تخزين الأسلحة التي قدمها الغرب".

المصدر: RT