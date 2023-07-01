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صور وفيديو.. سقوط صاروخ سوري مضاد للطيران في إسرائيل

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أكد الجيش الإسرائيلي، ليلة السبت إلى الأحد، أن صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا وسقط في رهط بالنقب، في حين أكدت وسائل إعلام سورية التصدي لأهداف معادية بريف حمص وسط البلاد.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر حسابه باللغة الإنجليزية على موقع "تويتر" إن "صاروخا مضادا للطائرات أطلق من سوريا باتجاه إسرائيل".

وأضاف أنه "يبدو أن الصاروخ انفجر في السماء فوق الأراضي الإسرائيلية".

وأكد الجيش الإسرائيلي عدم إصدار أية تعليمات خاصة للمدنيين في الجبهة المحلية الإسرائيلية في هذا الوقت، مشيرا إلى أن التفاصيل لا تزال قيد المراجعة.

وفي وقت سابق، قالت مراسلتنا إن أصوات انفجارات سمعت في أنحاء القدس.

صور وفيديو.. سقوط صاروخ سوري مضاد للطيران في إسرائيل  
صور وفيديو.. سقوط صاروخ سوري مضاد للطيران في إسرائيل  

المصدر: RT

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