سيناتور روسي: الغرب يتجاهل أزمة خطيرة في فرنسا

حذر، غريغوري كاراسين رئيس اللجنة الدولية لمجلس الاتحاد الروسي، من ملامح أزمة خطيرة جراء الأحداث الأخيرة التي تشهدها فرنسا، مستغربا صمت الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إزاء ذلك.

وكتب السيناتور على قناته في "تلغرام": "الأحداث في فرنسا تحمل كل السمات التي تنذر بحدوث أزمة خطيرة، لكنهم في أوروبا وأمريكا بعيدون كل البعد عن الموضوعية، هم يعتبرون أن الأمر لا يعنيهم".

إقرأ المزيد

وعبر كاراسين عن دهشته من "عدم صدور تصريحات نارية حول الشأن الفرنسي لا من بروكسل ولا من واشنطن".

المصدر: ريا نوفوستي