بلينكن يتصل مع بن فرحان هاتفيا

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه تحدث هاتفيا مع نظيره السعودي معربا عن شكر واشنطن للرياض على تعاملها مع حادث إطلاق النار خارج القنصلية الأمريكية في جدة.

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وقال بلينكن في تغريدة على "تويتر": "تحدثت اليوم مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وعبرت عن شكرنا لتعامل المملكة العربية السعودية مع حادث إطلاق النار المأساوي خارج القنصلية الأمريكية في جدة ودعمها المستمر لبعثاتنا الدبلوماسية".

Spoke today with Saudi Foreign Minister @FaisalbinFarhan and expressed our thanks for Saudi Arabia’s response to the tragic shooting outside of the U.S. Consulate General in Jeddah and its continued support for our diplomatic missions. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 30, 2023

وكانت الخارجية الأمريكية أكدت عدم إصابة أي مواطن أمريكي بأذى جراء حادث إطلاق النار بالقرب من القنصلية الأمريكية في جدة بالسعودية، الأربعاء المنصرم.

وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان أن "السفارة الأمريكية والقنصلية تبقيان على اتصال بالسلطات السعودية التي تحقق في الحادث".

وأسفر حادث إطلاق النار عند مبنى القنصلية الأمريكية في جدة عن مقتل أحد موظفي الحراسة، الذي يحمل الجنسية النيبالية، فيما تمكن الأمن السعودي من القضاء على المهاجم المسلح.

المصدر: RT