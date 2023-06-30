أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، أن كييف وأسيادها الغربيين قد يستعدون لعملية تحت علم زائف في محطة زابوروجيه لإلقاء اللوم على روسيا في هذا الاستفزاز النووي.

وقال بوليانسكي أنه "من الواضح أن نظام كييف وأسياده الغربيين، قد قرروا القيام باستفزاز نووي في محطة زابوروجيه الكهروذرية التي تقصفها أوكرانيا بانتظام".

وأضاف بالقول "إنهم بحاجة إلى عملية جديدة "تحت راية غريبة" لإلقاء اللوم على روسيا (كما كان الحال مع بوتشا أو محطة كاخوفسكايا)، من أجل محاولة إعادة الرأي العام الغربي إلى جهتهم، بعدما سئم من التبرع بالمال من أجل حرب "الناتو" التي يخوضها بالوكالة ضد روسيا حتى آخر أوكراني".

المصدر: نوفوستي