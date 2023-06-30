ديون تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار.. المحكمة العليا تلغي برنامج بايدن لشطب القروض الطلابية

ألغت المحكمة العليا الأمريكية اليوم الجمعة، برنامج الرئيس جو بايدن، لشطب قروض طلابية لملايين الأمريكيين، تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار.

ووجدت المحكمة أن بايدن تجاوز صلاحياته بشطب ديون تفوق قيمتها الإجمالية 400 مليار دولار، في خطوة سعى عبرها إلى تخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل الملايين من الطلبة، حتى بعد انقضاء سنوات طويلة على إنهائهم للتحصيل الجامعي.

وسارع البيت الأبيض إلى إبداء معارضته لهذا القرار، متعهدا بالبحث عن سبل أخرى لتخفيف العبء المالي عن الطلاب، حيث صوتت المحكمة التي يهيمن عليها المحافظون، بغالبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء البرنامج، مشيرة إلى أنه كان يتوجب على بايدن نيل موافقة الكونغرس قبل بدئه.

وأوضحت أن "الرئيس الأمريكي أخطا في الارتكاز على قانون يعود إلى العام 2003، من أجل إلغاء الديون الطلابية، حيث رمى في حينه إلى مساعدة الطلاب السابقين الذين التحقوا بالجيش بعد أحداث 11 سبتمبر 2001".

وتقدمت ست ولايات يحكمها سياسيون من الجمهوريين، بشكوى أمام المحكمة العليا اعتبرت فيها أن قانون 2003 لا يجيز للديمقراطي بايدن شطب الديون.

وأعلن رئيس المحكمة، جون روبرتس، موافقة القضاة على الشكوى، مؤكدا أن "المسألة لا تتعلق بما إذا كان يجب القيام بأمر ما، بل لمن تعود صلاحية القيام به".

وردا على القرار، قال مصدر في البيت الأبيض إن بايدن يعارضه "بشدة"، كما أضاف المصدر، أن الرئيس سيوضح المسألة في مرحلة لاحقة، و"سيعلن خطوات جديدة لحماية المقترضين".

وأعلن بايدن عن برنامجه في أغسطس 2022، حيث يقضي بشطب ما يصل إلى 20 ألف دولار من الديون الطلابية لمن ينتمون إلى طبقات محدودة أو متوسطة الدخل.

واعتبرت المحكمة أن صلاحية شطب هذه الديون الضخمة تعود للكونغرس المكلف بالإشراف على الشؤون المالية للولايات المتحدة.

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المصدر: أ ف ب