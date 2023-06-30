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مدفيديف: الأمريكيون أمام خيار انتخاب رئيس عجوز خرف متقلب أو راعي بقر ديكتاتور

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مدفيديف: الأمريكيون أمام خيار انتخاب رئيس عجوز خرف متقلب أو راعي بقر ديكتاتور
Globallookpress Russian Government
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أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن بلاده تراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكي رئيسا له، وكيف سيتم ذلك.

وقال مدفيديف إنه قرأ باهتمام "في الأيام الأخيرة، الأخبار الواردة من عواصم العالم الأنجلوساكسوني المتعفن حول متابعتهم للأحداث في بلدنا، وسوف يناقشونها مع شركاء ما.. حتى أن بعض الشخصيات تحدثت عن الشقوق التي ظهرت على واجهة روسيا".

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وأضاف مدفيديف بالقول إنه "يبدو أنهم نسوا أننا في الآونة الأخيرة تمتعنا بانهيار الآلة السياسية الأمريكية بأكملها، والاستيلاء على مبنى الكابيتول. والآن نراقب باهتمام من سيختار الشعب الأمريكي الذي طالت معاناته وكيف سيتم ذلك. رجل عجوز متقلب، يعاني من الخرف الحاد، أم راعي بقر شاب بأطوار ديكتاتور ريفي".

المصدر: نوفوستي

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