اليونيسكو توافق على عودة الولايات المتحدة إلى المنظمة دون سداد ديونها

اعتمد المشاركون في الدورة الاستثنائية للمؤتمر العام لليونيسكو قرارا بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى المنظمة بالشروط التي اقترحتها واشنطن للسداد التدريجي للديون.

جاء ذلك فيما أفاد به مراسل وكالة "تاس" إلى المنظمة، حيث صوتت 132 دولة لصالح مشروع القرار فيما عارضت 10 دول وامتنعت 15 أخرى من أصل 142 دولة. وأعلن رئيس الجلسة "تبني القرار الذي يتطلب أغلبية 95 صوتا، لهذا يعتبر مشروع القرار موافق عليه".

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وطبقا لنص القرار المعتمد، فإن فشل الولايات المتحدة في سداد مساهماتها في الماضي حدث بسبب ظروف خارجة عن إرادتها. وفي حال ما كان من الممكن إضفاء الطبع الرسمي على عودة واشنطن قبل 31 يوليو، فسيكون ممثلوها قادرين على انتخابهم في المجلس التنفيذي والمشاركة في جميع التصويتات حتى الدورة 43 للمؤتمر العام لليونيسكو. أيضا، ونظرا للديون الهائلة للولايات المتحدة، فقد تقرر تعليق عدد من أحكام اللوائح الداخلية للمؤتمر العام.

المصدر: تاس