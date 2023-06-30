بيسكوف يعلق على اعتقال لاعب هوكي روسي في بولندا

أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، عن ثقته بأن السفارة الروسية في بولندا ستتابع عن كثب موضوع اعتقال لاعب هوكي روسي.

وقال بيسكوف: "أنا متأكد من أن السفارة ستقوم بالاستفسار بخصوص هذا الموضوع، وسنتلقى لاحقا معلومات أكثر تفصيلا ودقة".

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وأشار إلى أنه "من الصعب للغاية بالنسبة للسفارة الروسية العمل في وارسو، بسبب موقف السلطات البولندية المسعور والمفعم بالروسفوبيا . لذلك نحن لا نملك الآن معلومات دقيقة عن الموضوع".

في وقت سابق، ذكرت السلطات البولندية أنه تم اعتقال لاعب هوكي روسي بتهمة التجسس، ونوهت بأن هذا اللاعب كان يلعب في نادي بالدوري البولندي الأول.

وفي وقت لاحق، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام تفيد بأن اسم المعتقل مكسيم س (القانون البولندي يمنع الهيئات الرسمية من الكشف عن كنية المعتقل).

في ذات الوقت، يحتوي الموقع الرسمي لاتحاد هوكي الجليد البولندي على معلومات تفيد بأن المواطن الروسي مكسيم سيرغييف يلعب في نادي Zagłębie Sosnowiec.

من جانبه، رفض النادي المذكور التعليق على هذا الموضوع.

المصدر: نوفوستي