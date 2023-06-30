إحصاء يحدد عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني نهاية 2022

بلغ عدد أعضاء الحزب الشيوعي الصيني 98.041 مليون عضو حتى نهاية عام 2022، وفقا لإحصاءات إدارة التنظيم باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.

وتم إصدار أحدث الإحصائيات قبل الذكرى الـ 102 لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، والتي سيتم الاحتفال بها في الصين في الأول من يوليو.

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وفي 31 ديسمبر 2022، كان عدد الأعضاء، 98.041 مليون، أي بزيادة 1.329.000 أو 1.4٪ عن معدلاته نهاية عام 2021.

ويوجد 29.302 مليون امرأة عضو في الحزب الشيوعي الصيني، أي ما يعادل 29.9٪ من إجمالي عدد أعضاء الحزب، ويشكل ممثلو الأقليات العرقية 7.6٪ من إجمالي أعضاء الحزب، أي 7.445 مليون نسمة.



وعقد الحزب الشيوعى الصينى أول مؤتمر له فى عام 1921، ووفقا للوثائق الرسمية، عقد فى الفترة من 23 إلى 31 يوليو في شنغهاي.

ويعد الحزب الشيوعي الصيني أحد الأحزاب الشيوعية القليلة في العالم التي تمكنت من الاحتفاظ بالسلطة في يديها في القرن الحادي والعشرين.

المصدر: نوفوستي