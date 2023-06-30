واشنطن تعين مبعوثا لتطوير "اتفاقات أبراهام"

عين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل، دان شابيرو، مبعوثا لتطوير "اتفاقيات أبراهام" للسلام بين إسرائيل والدول العربية.

إقرأ المزيد

دانيال بنجامين "دان" شابيرو، 54 عاما، هو دبلوماسي يهودي أمريكي-إسرائيلي شغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى إسرائيل من 2011 إلى 2017، وعمل قبل ذلك عضوا في مجلس الأمن القومي للولايات المتحدة، حيث كان مسؤولا عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كخبير في أبحاث الشرق الأوسط.

وكتب بلينكن على "تويتر"، إن "دان سيدعم جهود الولايات المتحدة لدفع منطقة أكثر سلما وترابطا، وتعميق وتوسيع اتفاقيات أبراهام، وبناء منتدى النقب"، مضيفا أن شابيرو سيحمل لقب مستشار أول للتكامل الإقليمي.

وتمت الإشارة في وقت سابق إلى نية بلينكن اختيار شابيرو لهذا المنصب المستحدث خصيصا بغية تعزيز اتفاقيات السلام والتطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، فإن هذه الخطوة تظهر أن الإدارة الأمريكية قررت بذل جهد إضافي لدفع اتفاقيات سلام جديدة بين إسرائيل ودول عربية إضافية في الوقت المتبقي حتى انتخابات الرئاسة الأمريكية في نوفمبر 2024.

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية