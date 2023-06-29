المبعوث الأمريكي الخاص لإيران: ترخيصي الأمني قيد المراجعة

قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي، إن ترخيصه الأمني قيد المراجعة متوقعا أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة قريبا.

وأضاف بالقول "أُبلغت أن ترخيصي الأمني قيد المراجعة.. لم أحصل على أي معلومات أخرى لكنني أتوقع أن ينتهي التحقيق بنتيجة طيبة وقريبا.. في غضون ذلك، أنا في إجازة"، مؤكدا بذلك تغريدة نشرها مراسل موقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي.

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وكان مات ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قد قال إن المبعوث الخاص لإيران روبرت مالي "في عطلة"، وإن أبرام بالي حل محله بالوكالة.

وقال مات ميلر لـ"رويترز" في رسالة بالبريد الإلكتروني أن "روب مالي في عطلة ويعمل أبرام بالي مبعوثا خاصا بالوكالة لإيران، حيث يقود عمل الوزارة في هذا الشأن"، ولم يخض في تفاصيل حول سبب العطلة أو مدتها.

وعين مالي مبعوثا خاصا لإيران في يناير 2021، حيث اضطلع بدور كبير في الجهود التي باءت بالفشل للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، للتوسط في اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين عام 2000 وفي الاتفاق النووي الإيراني عام 2015.

ولم يتضح إن كان لعطلته أي تبعات على مساعي الحد من برنامج إيران النووي عقب قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالانسحاب من اتفاق 2015 وإعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة النطاق على طهران.

وقاد مالي جهود إدارة بايدن التي باءت بالفشل لإحياء الاتفاق النووي الذي قلصت إيران بموجبه برنامجها النووي وأصبح من الصعب عليها الحصول على المواد الانشطارية اللازمة لصنع سلاح نووي في مقابل تخفيف واسع للعقوبات، فيما تنفي طهران السعي لتطوير أسلحة نووية.

وقال مسؤولون غربيون وإيرانيون في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الولايات المتحدة، بعد الفشل في إحياء الاتفاق، أجرت محادثات مع إيران لتخفيف حدة التوتر عن طريق رسم خطوات من شأنها أن تحد من البرنامج النووي الإيراني وتؤدي للإفراج عن بعض المواطنين الأمريكيين المعتقلين لدى طهران وإلغاء تجميد بعض الأصول الإيرانية بالخارج.

المصدر: "رويترز"