اتفاق مبدئي بين أعضاء الناتو على تمديد ولاية ستولتنبرغ

توصل أعضاء "الناتو" إلى اتفاق مبدئي بتمديد ولاية الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرغ، عاما آخر، بحسب مسؤول أمريكي مطلع على القرار.

وذكر المسؤول الأمريكي، الذي تكتم على هويته لعدم الترخيص له بالتصريح العلني، أن "القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة أعضاء الحلف".

وأضاف أن "القرار الذي طال انتظاره بمطالبة ستولتنبرغ رسميا بتمديد عهدته لعام آخر، من المتوقع أن يصدر قريبا".

ومن المقرر أن يعقد أعضاء "الناتو" القمة السنوية في فيلنيوس بليتوانيا يومي 11 و12 يوليو القادم.

وقال المسؤول إن "الرئيس جو بايدن، أبلغ ستولتنبرغ، خلال اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض، أنه من الواضح عدم وجود إجماع على المدى القريب بين حلفاء الناتو بشأن اختيار قائد جديد دائم للحلف".

كما أعربت مصادر حكومية بريطانية في وقت سابق، عن انزعاجها من قرار واشنطن منع ترشيح وزير الدفاع بن والاس، لمنصب الأمين العام لحلف الناتو، مشيرة إلى أن الأمر قد يضر "بالعلاقة الخاصة" بين البلدين.

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المصدر: أ ب