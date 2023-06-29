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وزارة العدل الأمريكية تتهم 3 أشخاص على خلفية صفقة غير معلنة مع إحدى شركات ترامب

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وزارة العدل الأمريكية تتهم 3 أشخاص على خلفية صفقة غير معلنة مع إحدى شركات ترامب
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اتهمت وزارة العدل الأمريكية ثلاثة أشخاص بالتداول الداخلي لأسهم شركة Digital World Acquisition Corp التي تخطط للاستيلاء على مجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا.

ووُجهت التهم إلى بروس غاريليك، الذي كان عضوا في مجلس إدارة DWAC، ورئيسه في شركة الاستثمار، Rocket One Capital جيرالد شوارتزمان، وشقيقه مايكل شوارتزمان.

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وذكرت وزارة العدل أن الأفراد الثلاثة حققوا "أكثر من 22 مليون دولار من الأرباح غير المشروعة من تداول الأوراق المالية لشركة Digital World Acquisition Corp باستخدام معلومات غير عامة حول اندماج مخطط، حيث لم يكن قد تم الإعلان عنها بعد مع الشركة الإعلامية التي أسسها ترامب".

وأفادت قناة CNBC بأن هؤلاء الأفراد هم من سكان ولاية فلوريدا، حيث تم توقيفهم صباح اليوم الخميس، فيما لم توجه اتهامات إلى ترامب أو أفراد عائلته.

المصدر: نوفوستي

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