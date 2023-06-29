زيلينسكي يبحث عضوية أوكرانيا في "الناتو" مع نائب الرئيس الأمريكي السابق

أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أنه بحث مع نائب الرئيس الأمريكي السابق، المرشح الرئاسي مايك بنس، اتخاذ المزيد من الخطوات لدعم أوكرانيا وعضويتها في "الناتو".

وقال زيلينسكي "اليوم كان نائب الرئيس الأمريكي السابق، مايك بنس، في كييف. وبحثنا دفاعنا، والتفاعل بين شعبينا، والتعاون الأمني ​​وأهمية الحسم واليقين لدى الشركاء فيما يتعلق بالعضوية المستقبلية لأوكرانيا في "الناتو"".

وذكرت شبكة "إن بي سي" في وقت سابق أن بنس زار كييف اليوم الخميس، والتقى زيلينسكي.

المصدر: نوفوستي