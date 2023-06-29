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إسرائيل تطلب من المغرب تسليم "خليبات"

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إسرائيل تطلب من المغرب تسليم
Gettyimages.ru
سجن في المغرب
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طلبت إسرائيل من المغرب تسليمها مواطنا عربيا إسرائيليا موقوفا على أراضيها في طلب هو الأول من نوعه منذ استثناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، حيث يشتبه بقيامه بتفجير منشأة في 2021.

وأوردت وسائل إعلام عبرية أن المواطن المذكور مشتبه في علاقته بتفجير منشأة تابعة لوزارة الصحة الإسرائيلية بمدينة الناصرة، حيث يدعى نسيم خليبات، وفر من إسرائيل في مارس من العام الماضي، قبل أن يعتقل في يناير المنصرم في الرباط.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن "تل أبيب طلبت من الرباط تسليمها إياه، بالرغم من عدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين بين البلدين".

وذكرت مصادر أن "محكمة مغربية كانت قد حكمت لصالح تسليم خليبات، لكن وزير العدل المغربي لم يوقع إلى حد الآن على أمر التسليم".

وفي السياق ذاته، أوردت الصحيفة الإسرائيلية أن "الدافع الحقيقي للتفجير ما زال غير واضح، إذ أشارت التحقيقات التي أجراها الشاباك إلى أن الأمر يعود ربما إلى نزاع، وليس مرتبطا بوضعية المواطنين العرب في إسرائيل".

المصدر: هسبريس

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