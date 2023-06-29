دبلوماسي روسي: على "بريكس" أن تتفق على معايير التوسع قبل النظر في المرشحين الجدد

قال السفير المتجول بوزارة الخارجية الروسية ومساعد المفوض بالتحضير لقمة "بريكس" بافل كنيازيف إن هناك حوالي 20 طلبا أو أكثر للانضمام إلى المجموعة.

جاء ذلك في تصريحات لكنيازيف على موقع نادي فالداي، حول موضوع "بريكس والاقتصاد السياسي للنظام العالمي الجديد"، حيث تابع: "تتجلى الرغبة والاهتمام بالتعاون مع (بريكس) بوضوح في الاهتمام الذي ولدته المبادرة للنظر في إمكانية توسيع التحالف/الرابطة".

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وقد تلقى المفوض بالتحضير للقمة توجيهات من القادة في القمة الأخيرة لتطوير أساليب عملية التوسع، وقال تعقيبا على ذلك إن "هناك تفاهما على أنه يجب أولا تطوير آليات عملية التوسيع، بما في ذلك معايير المرشحين المحتملين، والمبادئ التوجيهية، وبعض الإجراءات، بعدها سيشرع الأعضاء الخمس في النظر على أساس فردي، فيما سيتم ذلك، بالطبع، على أساس التوافق وإمكانية بعض المرشحين المحددين".

ولفت كنيازيف الاهتمام إلى حقيقة أن أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة ستكون إلغاء الدولرة، والسعي نحو التسويات المتبادلة باستخدام العملات الوطنية في التجارة بين أعضاء "بريكس" والدول الآسيوية، وكذلك أدوات خدمة التجارة بين دول "بريكس"، وربما مع دول أخرى.

وستعقد قمة بريكس في الفترة من 22-24 أغسطس في جوهانسبرغ، حيث سيكمل رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا المشاورات مع قادة الدول الأعضاء في القمة حول تفاصيلها في المستقبل القريب جدا.

المصدر: تاس