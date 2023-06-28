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بالفيديو.. انتقال الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى مدينتي ليل وتولوز في فرنسا

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بالفيديو.. انتقال الاحتجاجات وأعمال الشغب إلى مدينتي ليل وتولوز في فرنسا
AFP
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أفادت قناة "بي أف أم" الفرنسية، أن الاشتباكات بين محتجين والشرطة احتجاجا على قتل الشرطة فتى من أصول جزائرية في مدينة نانتير امتدت إلى ليل وتولوز.

وكانت السلطات الفرنسية قد توقعت ليلة ثانية من الاحتجاجات في العديد من المدن، لا سيما في نانتير، التي قتل فيها الفتى ابن 17 عاما على يد ضابط شرطة.

وأوضحت القناة أنه في حي ميراي بمدينة تولوز جنوب غرب البلاد، وقعت اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، وأضرمت النيران في بعض السيارات وصناديق القمامة في الطريق الرئيسي.

وأضافت القناة أن الاحتجاجات انتقلت أيضا لمدينة ليل أقصى شمال البلاد، حيث تجمع مئات المتظاهرين أمام محافظة الشرطة بالمدينة ضد ما أسموه بجرائم الشرطة، كما شهدت المدينة اشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع.

وأعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عن "تأثره" بمقتل المراهق على أيدي الشرطة، ودعت الحكومة إلى التهدئة بعد مواجهات طويلة في ضواحي باريس.

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المصدر: وسائل إعلام فرنسية

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