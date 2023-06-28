رئيس لاتفيا يكشف أسباب فشل الهجوم الأوكراني المضاد

أرجع رئيس لاتفيا، إدغار رينكيفيكس، سبب ضعف تقدم الهجوم المضاد الأوكراني، إلى أن "روسيا عززت دفاعاتها بشكل جيد، والدول الغربية لم تدعم أوكرانيا بكل الأسلحة التي تحتاجها".

وقال رينكيفيكس، في مقابلة ستنشرها صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية يوم الخميس "يتفق الجميع على أن هناك سبيل لإنضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي، ولكن يتبقى إيجاد سيناريو فعال يجعل الانضمام ممكنا وفعالا".

وكرر رئيس لاتفيا موقف دول البلطيق التي تشكك في "امكانية بناء هيكل أمني جديد بمشاركة روسيا".

وأضاف: "نعتقد أن من الضروري فرض مزيد من العقوبات على روسيا". واعترف بأن موقف دول البلطيق لا يقابل دائما بالتفهم من جانب أعضاء حلف الناتو الآخرين.

من جهة أخرى، عبر رئيس لاتفيا عن خشيته من "عواقب سلبية" على الأمن الأقليمي نتيجة لانتقال شركة "فاغنر" العسكرية الخاصة إلى بيلاروس.

وقال إن "انتشار شركة فاغنر العسكرية الخاصة على أراضي بيلاروس سينجم عنه عواقب سلبية من الناحية الأمنية في المنطقة، وفي دول البلطيق، وبولندا، وبالطبع في أوكرانيا".

وبحسب رينكيفيكس، "يمكنها لبيلاروس استخدام الشركات العسكرية الخاصة للقيام بأعمال استفزازية ضد الجيران"، بحسب زعمه.

المصدر: تاس