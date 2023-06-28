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أول ظهور لأجزاء الغواصة "تايتن" بعد انتشالها ولا أخبار عن ركابها (فيديو)

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أول ظهور لأجزاء الغواصة
Globallookpress
أول ظهور لأجزاء الغواصة "تايتن" بعد انتشالها.
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ظهرت أولى أجزاء حطام الغواصة "تايتن" بانتشالها من الأطلسي بعد أن سحقها ضغط الأعماق الهائل دون أثر لمن كانوا في داخلها بحسب "الإندبندنت"، مبينة تسليم الحطام إلى خفر السواحل الكندي.

وقبل أيام أعلن خفر السواحل الأمريكي أن "تيتان" تعرّضت على الأرجح لانفجار كارثي أودى بحياة ركابها الخمسة.

وقدم خفر السواحل الأمريكي، في مؤتمر صحفي يوم الخميس الماضي، تعازيه لعائلات من كانوا على متنها، وأشار إلى أن الحطام الذي عثرت عليه مركبة البحث الإلكترونية هو من "الجسم الخارجي" للغواصة.

أول ظهور لأجزاء الغواصة انتشال أولى أجزاء الغواصة "تايتن" ولا أخبار عن ركابها.

من جهتها، قالت شركة "أوشن غيت إكسبيديشن" إنها تعتقد أن السائحين الـ5 الذين كانوا على متن الغواصة تيتان المفقودة منذ يوم الأحد "قد ماتوا".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه كان على متن "تيتان" كل من الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه.

المصدر: RT

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