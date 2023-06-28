نتنياهو يرحب بحضور الصين المتزايد في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع مغلق للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست، إنه يرحب بحضور الصين المتزايد في المنطقة.

ونقل الموقع الإسرائيلي عن اثنين من المشاركين في الاجتماع الذي عقد قبل أسبوعين، إن "رئيس الوزراء أخبر المشاركين أن نفوذ بكين المتنامي في الشرق الأوسط مفيد لإسرائيل لأنه سيجبر الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، على الاستمرار في المشاركة في المنطقة".

ويأتي التقرير بعد يوم من تأكيد نتنياهو أنه تلقى دعوة لزيارة الصين، التي توسطت مؤخرا في اتفاق بين السعودية وإيران لإعادة إحياء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"