بريطانيا.. راكب يطعن نفسه حتى الموت في محطة مترو

أفادت وسائل إعلامية بريطانية بأن راكبا في محطة مترو سلون سكوير في غرب العاصمة لندن، طعن نفسه حتى الموت، أمام الركاب الآخرين، مما أثار حالة من الرعب.

وقالت الشرطة في بيان إن "الضباط ما زالوا في مكان الحادث في ميدان سلون بعد ورود أنباء عن إصابة رجل بجروح خطيرة. حضر المسعفون ولكن بالرغم من بذلهم قصارى جهدهم فقد أعلنت وفاته في مكان الحادث"، مؤكدة أنه "لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مشبوه".

Officers remain on scene at #SloaneSquare following reports that a man had sustained serious, self-inflicted injuries.



Paramedics also attended however despite their best efforts the man has been pronounced dead at the scene.



The incident is not being treated as suspicious. pic.twitter.com/71D9BDN867 — BTP London (@BTPLondon) June 28, 2023

وقد نشر مغرد عبر "تويتر" صورة للمحطة وهي مغلقة، وكتب: "لست متأكدا مما يحدث في سلون سكوير ولكن المحطة مغلقة هناك حوالي 6 سيارات للشرطة وسيارات الإسعاف، لذا تجنب المنطقة إذا كنت تقود السيارة أيض.. شارع سلون مغلق أيضا".

Not sure what's going on at Sloane Square but the station is closed there's about 6 Police vehichles and the same Ambulances so avoid the area if you're driving what with Sloane Street being closed as well👀👀👀 pic.twitter.com/NzYUOMKyaU — Chelsea Dan (@ChelseaDan5) June 28, 2023

المصدر: LBC + RT