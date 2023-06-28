 
مباشر

بريطانيا.. راكب يطعن نفسه حتى الموت في محطة مترو

أخبار العالم

بريطانيا.. راكب يطعن نفسه حتى الموت في محطة مترو
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vl85

أفادت وسائل إعلامية بريطانية بأن راكبا في محطة مترو سلون سكوير في غرب العاصمة لندن، طعن نفسه حتى الموت، أمام الركاب الآخرين، مما أثار حالة من الرعب.

وقالت الشرطة في بيان إن "الضباط ما زالوا في مكان الحادث في ميدان سلون بعد ورود أنباء عن إصابة رجل بجروح خطيرة. حضر المسعفون ولكن بالرغم من بذلهم قصارى جهدهم فقد أعلنت وفاته في مكان الحادث"، مؤكدة أنه "لا يتم التعامل مع الحادث على أنه مشبوه".

وقد نشر مغرد عبر "تويتر" صورة للمحطة وهي مغلقة، وكتب: "لست متأكدا مما يحدث في سلون سكوير ولكن المحطة مغلقة هناك حوالي 6 سيارات للشرطة وسيارات الإسعاف، لذا تجنب المنطقة إذا كنت تقود السيارة أيض.. شارع سلون مغلق أيضا".

المصدر: LBC + RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا