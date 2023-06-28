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ملك البحرين يهاتف بوتين ويعرب عن دعمه لإجراءات القيادة الروسية عقب التمرد المسلح

أخبار العالم

ملك البحرين يهاتف بوتين ويعرب عن دعمه لإجراءات القيادة الروسية عقب التمرد المسلح
Sputnik
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أعرب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن دعمه لتدابير القيادة الروسية لحماية القانون وضمان الاستقرار، عقب محاولة التمرد المسلح.

وقال الكرملين في بيان اليوم الأربعاء، إنه و"بمبادرة من الجانب البحريني، أجرى رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، اتصالا هاتفيا مع ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة".
وأعرب ملك البحرين خلال الاتصال عن دعمه للإجراءات التي تتخذها القيادة الروسية من أجل حماية سيادة القانون وضمان الاستقرار في البلاد، مؤكدا على أهمية علاقات الصداقة التي تربط البلدين.

بالإضافة إلى ذلك بحث الطرفان عددا من المسائل المتعلقة بمواصلة تطوير التعاون الروسي البحريني متبادل المنفعة.

المصدر: RT

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