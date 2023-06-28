صدت القوات الروسية هجوما شنته قوات كييف على محور زابوروجيه، وكبدت العدو خسائر كبيرة في العدد والعتاد.

وقال رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات "فوستوك" (الشرق)، أوليغ تشيخوف: "على محور زابوروجيه، صدت الوحدات المتقدمة من قوات "فوستوك" بدعم من المدفعية هجوما للعدو على بلدة مالايا توكماتشكا. وتم تدمير آليات عسكرية، والقضاء على عدد كبير من المهاجمين".

وأضاف: "دمرت المدفعية عربات النازيين الذين حاولوا الهجوم بقوات يصل قوامها إلى فصيل على محوري نوفودانيلوفكا، ولوغوفوي".

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وأشار إلى أنه على محور جنوب دونيتسك، قام العدو بمحاولات لإعادة تجميع سريته وتوجيه ضربات مدفعية لمواقع القوات الروسية.

وتابع: "قضت مدفعيتنا على طاقم هاون للعدو جنوب كونستانتينوفكا، وطاقم هاون وسيارة "بيك آب" بركابها شمال شيفتشينكو، حيث كانوا يحاولون التقدم في اتجاه نسكوشنوي وستوروجيفوي، كما تم توجيه ضربات جوية مدمرة لتجمعات لقوات كييف في مناطق ماكاروفكا وأوروجايسكي و"سوفخوز أوكتيابر" في نوفودونيتسكويه".

المصدر: نوفوستي