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مقتل 34 من العسكريين والمتعاونين معهم في هجومين في بوركينا فاسو

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مقتل 34 من العسكريين والمتعاونين معهم في هجومين في بوركينا فاسو
Globallookpress
بوركينا فاسو
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قُتل 31 جنديا وثلاثة متطوّعين في قوة رديفة الإثنين إثر هجوم يشتبه بأن متطرفين نفّذوه في شمال بوركينا فاسو، وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء.

وجاء في بيان لجيش بوركينا فاسو أن "كمينا استهدف قافلة تموين ترافقها وحدات عسكرية عائدة من جيبو"، المدينة التي يحاصرها متطرفون منذ أشهر في منطقة الساحل (شمال)، في نامسيغيا الواقعة في منطقة الشمال الأوسط.

وتابع البيان أن "المعارك، العنيفة جدا، أدت إلى خسائر كبرى، على الرغم من تصد قوي للوحدات"، مشيرا إلى "حصيلة مؤقتة" تفيد بمقتل 31 جنديا وثلاثة من المتطوعين في برنامج لمؤازرة الجيش في قتاله الجهاديين.

وأشار إلى نشر تعزيزات في الموقع "بحثا عن عشرات العناصر المفقودين".

لم يشر الجيش في بيانه إلى هجوم آخر وقع الإثنين في المنطقة نفسها وأوقع بحسب ما أفادت مصادر أمنية فرانس برس "عشرات القتلى"، غالبيتهم من المتطوّعين في "وحدات الدفاع عن الوطن".

وعادة ما يكون هؤلاء المتطوعون مدنيين يتلقّون تدريباً عسكرياً لمدة أسبوعين، ثم ينتقلون لمؤازرة الجيش عملياً، ويقومون عادة بمهام مراقبة وجمع معلومات أو مواكبة وإرشاد.

المصدر: "أ ف ب"

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