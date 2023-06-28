لوغفينوف: الحواجز أمام إمدادات النفط من روسيا تهدد أمن الطاقة في أوروبا

أعلن القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أن العقبات التي يضعها الاتحاد أمام النفط الروسي إلى السوق الدولية ستخلق مخاطر على أمن الطاقة في أوروبا.

وقال لوغفينوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" إن بروكسل تحث الدول الأوروبية على اتخاذ إجراءات "تتعارض مع مصالحها الاقتصادية الوطنية".

وأضاف: "الحواجز الإضافية أمام الإمدادات الروسية من النفط ومنتجات النفط للسوق الدولية تزيد فقط من المخاطر على أمن الطاقة الأوروبي".

المصدر: RT