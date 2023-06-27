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دبلوماسي روسي لا يستبعد إرسال جنود من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا في حال فشل الهجوم المضاد

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دبلوماسي روسي لا يستبعد إرسال جنود من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا في حال فشل الهجوم المضاد
AP
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أكد القائم بأعمال ممثل روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي، كيريل لوغفينوف، أنه لا يُستبعد إرسال جنود من الاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا في حال فشلت كييف في هجومها المضاد.

وأشار لوغفينوف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" إلى أن الفكرة من الإرسال الافتراضي للقوات التابعة للاتحاد الأوروبي إلى أوكرانيا هو "إضعاف روسيا بالوكالة".

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وأكد أنه "في الظروف التي تشرع فيها قيادة الاتحاد الأوروبي، خلافا لمبادئ التكامل الأوروبي، إلى عسكرة طويلة الأمد للاقتصاد، لا يمكن استبعاد أي شيء".

وأشار إلى أن الحديث عن أي إعادة للعلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي مستبعد حاليا.

واعتبر أن الشرط الرئيسي للحوار في المستقبل هو رفض الاتحاد والدول الأعضاء فيه "الحرب الشاملة المعلنة" على روسيا في التجارة والاقتصاد والسياسة الخارجية والمعلومات وغيرها من المجالات.

المصدر: تاس

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