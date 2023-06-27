روسيا ترسل طائرة إلى الولايات المتحدة لجلب أفراد من البعثة الدبلوماسية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن موسكو أرسلت طائرة للولايات المتحدة للعودة بأفراد من البعثة الدبلوماسية أتموا فترة إقامتهم المحددة بثلاث سنوات.

وأكدت المتحدثة أن الحديث لا يدور عن طرد دبلوماسيين روس من واشنطن، بل عن انتهاء مدة خدمتهم المحددة.

وقالت زاخاروفا في قناتها على "تيليغرام"، إن "بعض وسائل الإعلام هاجت بسبب الطائرة الروسية التي توجهت إلى الولايات المتحدة. بدون تخمينات، ستتم العودة بالدبلوماسيين الروس الذين طلبت منهم السلطات الأمريكية مغادرة البلاد على خلفية انتهاء مدة الإقامة المحددة بثلاث سنوات".

المصدر: RT