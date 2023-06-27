هرتسوغ يهنئ عباس بعيد الأضحى ويؤكد ضرورة "إحباط الإرهاب"

هنأ الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمناسبة عيد الأضحى، مشددا على "ضرورة التحرك بقوة لإحباط الإرهاب".

وجاء في بيان صادر عن مكتب هرتسوغ أن "رئيس الدولة تمنى لعباس ولأسرته ولشعبه ولجميع شعوب المنطقة عطلة سعيدة"، مبينا أنه خلال المكالمة الهاتفية أكد هرتسوغ "أهمية الحرب الحاسمة والقوية ضد الإرهاب والتحريض والكراهية".

وشدد على "الثمن والألم الرهيبين اللذين يجلبهما الإرهاب من الأسر المكلومة ومن المجتمع الإسرائيلي ككل"، لافتا إلى "ضرورة التحرك بقوة لإحباط الإرهاب الذي يضر بالناس والعائلات والمجتمعات على حد سواء، فضلا عن فرص حسن الجوار في المنطقة والشرق الأوسط".

وأكد أنه "يدين بشدة الأذى الذي يلحق بالفلسطينيين الأبرياء من قبل المتشددين الذي تم في الأيام الأخيرة".

في وقت سابق يوم الثلاثاء، تحدث وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت مع وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، وناقش الطرفان تزايد العمليات العدائية في الآونة الأخيرة، وأصرا على الحاجة المشتركة لتهدئة الوضع على الأرض، من أجل السكان الإسرائيليين والفلسطينيين في المنطقة.

وأكد غالانت لحسين الشيخ على أن "القوات الأمنية ستعمل على إحباط الإرهاب حيثما تطلب الأمر"، ونقل رسالة مفادها أنه"يجب التحرك بسرعة وبقوة ضد مراكز الإرهاب التي تعمل على زعزعة استقرار المنطقة".

المصدر: i24 news