الأمن الروسي يعتقل مواطنا حاول الالتحاق بقوات كييف

اعتقل الأمن الفدرالي الروسي بتهمة الخيانة العظمى، مواطنا حاول المغادرة إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، والقتال ضد الجيش الروسي.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "أوقف عناصر الأمن في نالتشيك عاصمة جمهورية قباردينو بلقاريا الروسية مواطنا عمره 35 عاما بتهمة الخيانة العظمى، حاول المغادرة إلى أوكرانيا للانضمام إلى قوات كييف، والقتال ضد الجيش الروسي".

وكشف التحقيق أنه أجرى اتصالات مع عضو في وحدة شبه عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية، واتبع جميع التعليمات التي تلقاها منها، واستعد للانضمام إلى صفوف القوات الأوكرانية والوصول إلى أوكرانيا عبر بيلاروس.

المصدر: RT