بوريل: الاتحاد الأوروبي سيصادق اليوم على حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو

أعلن مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، سيقرون اليوم حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 3.5 مليار يورو.

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي سيقر الحزمة الجديدة خلال اجتماعهم اليوم في لوكسمبورغ، بمقدار على 3.5 مليار يورو إضافية (3.82 مليار دولار).

وصرح بوريل في وقت سابق اليوم بأن استمرار دعم كييف بات أكثر أهمية من أي وقت مضى، قائلا: "إن الأحداث التي وقعت مطلع الأسبوع في روسيا أظهرت أن الحرب ضد أوكرانيا تؤدي إلى تصدع نظام القوة الروسي وتؤثر على النظام السياسي في البلاد".

وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن بلاده وافقت على رفع حجم الأموال المقدمة لصندوق السلام الأوروبي، بشرط أن تستغل الأموال المضافة للميزانية في حل مشاكل الهجرة غير الشرعية، وليس لتزويد أوكرانيا بالمزيد من الأسلحة.

المصدر: آكي