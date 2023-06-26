بن غفير يعلن تنحّي المفوض العام للشرطة الإسرائيلية

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، أن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، قرر التنحي عن منصبه.

في رسالة فيديو قصيرة، أشار بن غفير إلى خلافه المستمر مع شبتاي، قائلا: "ليس سرا أننا لم نكن على اتفاق دائما"، مضيفا أن "شبتاي كان خادما ممتازا ومخلصا لإسرائيل".

وأكد شبتاي، الذي خدم في منصبه الحالي لمدة ثلاث سنوات وتحت ثلاث إدارات مختلفة، أنه لن يستمر في ظل المناخ السياسي الحالي.

يعرف عن بن غفير قراره، منذ فترة طويلة، عدم تمديد ولاية شبتاي لسنة إضافية، على خلفية الصدامات التي ولدها إصرار الوزير على توسيع نطاق سيطرته على الشرطة على حساب صلاحيات المفوض العام للشرطة وعلى نحو يقوض الهرمية التي جرى اتباعها حتى اللحظة.

وتدهورت العلاقة بين المسؤولين على ضوء ملفات خلافية من بينها دعوة بن غفير لتجنيد جهاز الشاباك في مهمة مكافحة ارتفاع معدلات الجريمة في المجتمع العربي في إسرائيل.

المصدر: i24 news





