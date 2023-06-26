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الأمن الروسي يعتقل مشبوهين بتهمة التخابر الطوعي مع استخبارات كييف

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ضبط الأمن الفيدرالي الروسي مشبوهين اثنين في مدينة يالطا بالقرم، بتهمة عرضهما الطوعي على الاستخبارات الأوكرانية تزويدها بالصور والمعلومات عن مواقع الجيش الروسي في القرم.

وجاء في بيان الأمن الفدرالي: "تم اعتقال اثنين من سكان القرم للاشتباه في تعاونهما بشكل سري مع الاستخبارات الأوكرانية".

وثبت في التحقيق أن المعتقلين نقلا معلومات سياسية وعسكرية عن القرم للاستخبارات الأوكرانية، وصورا وفيديوهات لمواقع القوات الروسية، كما أعربا لكييف عن استعدادهما لأعمال تخريبية وإرهابية ضد المواقع العسكرية الروسية في القرم.

المصدر: تاس

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