تشيلي.. مقتل شخصين وإجلاء الآلاف جراء الفيضان جنوب البلاد (فيديو)

أجلت السلطات في تشيلي آلاف الأشخاص إثر فيضان نهر ماولي بعد أمطار غزيرة هطلت جنوبي البلاد، وخلّفت قتيلين حسب وزيرة الداخلية كارولينا توها.

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وفي أحدث حصيلة رسمية صادرة مساء أمس الأحد، أكدت الوزيرة مقتل شخصين في الفيضانات فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين. وأفادت هذه الحصيلة أيضا أن 9814 شخصا يقيمون في مناطق معزولة و4077 تعرضوا لأضرار، فيما نقل 2054 شخصا إلى مكان آمن.

After heavy rainfall caused the Maipo River in Chile to flood, two residents and a dog were rescued after they found themselves trapped on a sinking van. https://t.co/sfIdjBQl9Opic.twitter.com/ktism3T0lm — ABC News (@ABC) June 25, 2023

وكان فيضان نهر ماولي في وسط البلاد، الذي تضاعف مستواه في غضون ساعات قليلة قبل نشر الحصيلة، موضع متابعة من جانب السلطات. وأمرت السلطات بإجلاء 1800 شخص يقيمون قرب ضفاف النهر في مدينة كونستيتوسيون، على بعد حوالى 400 كيلومتر جنوب العاصمة سانتياغو.

والأمطار الغزيرة التي تضرب جنوب البلاد هي الأسوأ التي تسجل في تشيلي بحسب السلطات. وقد أدت خصوصا إلى فيضان نهرين رئيسيين يمران عبر العاصمة وهما مايبو ومابوتشو وقد فاضا في بلدات جنوبية عدة.

وأظهرت مشاهد ملتقطة من الجو وبثتها محطات التلفزة المحلية، فيضانات واسعة في مدينتي كوتاوكو ليكانتين الواقعتين جنوب سانتياغو.

وتركزت الأمطار الغزيرة التي بدأت الخميس في مناطق جبلية تتساقط فيها الثلوج عادة ما أدى إلى ارتفاع سريع في منسوب الأنهر.

المصدر: أ ف ب