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السلطات الأمريكية تباشر التحقيق في حادث غواصة "تيتان"

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السلطات الأمريكية تباشر التحقيق في حادث غواصة
AP
واشنطن تفتح تقحيقا بخصوص انفجار الغواصة "تيتان"
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أعلن خفر السواحل الأمريكي بدء التحقيق في أسباب حادث غواصة "تيتان" في المحيط الأطلسي.

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وقال جيسون نيوباور، كبير محققي خفر السواحل والمسؤول عن التحقيق، خلال مؤتمر صحافي في بوسطن أمس الأحد، إنّ "هدفي الأساسي هو منع وقوع حدث مماثل، من خلال تقديم التوصيات اللازمة لتحسين سلامة القطاع البحري في كل أنحاء العالم". 

وأضاف أن العمل جار على جمع مجموعة أولية من الأدلة بما في ذلك أي "حطام في موقع الحادث". كذلك، سيتمكن التحقيق الأمريكي من إصدار رأي "إذا لزم الأمر" بشأن أي ملاحقات قانونية محتملة.

والسبت، فتحت السلطات الكندية أيضا تحقيقا في انفجار الغواصة الصغيرة "تيتان" التي أطلق اختفاؤها قرب حطام "تيتانيك" وعلى متنها 5 أشخاص، عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس إن "مهمتنا تتمثل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل".

وأفاد خفر السواحل الأمريكيون يوم الخميس الماضي بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة لقوا حتفهم، بعدما تعرضت لـ"انفجار كارثي".

وعُثر على الحطام في قاع البحر على بُعد 500 متر عن حطام "تيتانيك".

المصدر: أ ف ب

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