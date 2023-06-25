إنذارات بغارات جويّة في كييف وعدة مقاطعات في أوكرانيا

أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي إنذارا بغارات جوية في مقاطعات كييف وتشيركاسي وسط البلاد وتشيرنيغيف، بحسب بيانات خرائط وزارة التحول الرقمي الأوكرانية على الإنترنت.

وذكرت البيانات أنه تم الإعلان عن الإنذار في المناطق المشار إليها في الساعة 23.11 و 23.12 (بنفس التوقيت في موسكو)، كما تم في وقت سابق الإعلان عن حالة التأهب الجوي في مقاطعتي بولتافا وسومي في أوكرانيا.

تجدر الإشارة إلى أنه بدأت هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية يوم 10 أكتوبر 2022، وذلك بعد يومين على الهجوم الإرهابي الذي استهدف جسر القرم، والذي أقدمت عليه الأجهزة الأمنية الأوكرانية.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

المصدر: نوفوستي