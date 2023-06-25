الدفاع الروسية تعرض لقطات لاستهداف مروحيات Ka-52 مدرعات معادية

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات فيديو لتدمير مركبات مدرعة للقوات المسلحة الأوكرانية بواسطة المروحيات الاستطلاعية الهجومية Ka-52 في محور زابوروجي.

وقالت الوزارة إن "طاقم المروحية اكتشف مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وتمكنوا من تدمير الجزء المدرع بصاروخ موجه".

وتظهر اللقطات التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، الأحد ، إطلاق صواريخ على مدرعات وتدميرها.

في وقت سابق ، عرضت الإدارة العسكرية للاتحاد الروسي لقطات لتدمير موقع حصين للقوات المسلحة الأوكرانية في كوبيانسك، بعد توجيه ضربة بقذيفة عالية الدقة والقضاء على المسلحين والذخيرة بشكل كامل.

طائرة Ka-52 (التمساح) مروحية لأداء مهمات استطلاعية وهجومية، وقد تم تصميمها لتدمير الدبابات والمعدات العسكرية المدرعة وغير المدرعة، والأفراد، والمروحيات، والطائرات الأخرى المعادية، سواء كانت الأهداف المعادية في المقدمة أو في العمق التكتيكي، وفي جميع الظروف الجوية، وفي الليل والنهار.

المروحية مجهزة بأجهزة تخف ونظام حماية إلكتروني ووسائل دفاعية متطورة.

يتم تسليح المروحية بصواريخ موجهة وغير موجهة، وصواريخ مضادة للدبابات موجهة بالليزر، بالإضافة لتزويدها بقاذفات قنابل ومدفع رشاش.

المصدر: تاس