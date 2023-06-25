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وسائل إعلام: السفيرة الأمريكية تتصل بممثلي الخارجية الروسية حول تمرّد "فاغنر"

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وسائل إعلام: السفيرة الأمريكية تتصل بممثلي الخارجية الروسية حول تمرّد
AP
السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي
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ذكرت وسائل إعلام أن السفيرة الأمريكية في موسكو لين تريسي، كانت على اتصال بممثلي وزارة الخارجية الروسية في ضوء الوضع حول تمرد قوات "فاغنر" العسكرية الخاصة.

وذكرت قناة "سي بي إس" نقلا عن مصادرها، أنه رغم أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لم يتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلا أن السفيرة تريسي تواصلت مع ممثلي الخارجية الروسية.

وأضافت القناة أنه فيما يتعلق بمحاولة "العصيان المسلح" في روسيا، "جرت اتصالات مع روسيا - بين السفيرة الأمريكية لين تريسي ووزارة الخارجية [الروسية]، وكذلك على عدة مستويات أخرى". ولم تحدد القناة عن أي اتصالات يدور الحديث.

المصدر: تاس

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