تسمم 12 شخصا بالكلور في مسبح أمريكي

أعلنت إدارة الإطفاء في مدينة هيوستن الأمريكية، أن 12 شخصا نقلوا إلى المستشفى بعد تسممهم إثر تسرب الكلور إلى مياه مسبحهم.

وأشار رئيس إدارة الإطفاء صمويل بينيا، إلى أن سبب الواقعة على ما يبدو هو زيادة نسبة الكلور في المسبح.

🚨HazMat chemical exposure (possibly Chlorine) at 1200 Wilcrest. @HoustonFire is on scene.



The incident is still active and fluid. Several patients transported for medical evaluation.



Please stay clear of the area due to ongoing emergency operations. — Chief Samuel Peña (@FireChiefofHFD) June 24, 2023

وفي تغريدة أولية، قالت الإدارة إن 7 أطفال و3 بالغين ذهبوا إلى المستشفيات، وإن بعض المرضى قادوا سياراتهم الخاصة. ولاحقا تم تأكيد نقل 12 شخصا من المسبح.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في التعرض للكلور إلى حرق العين، والتهاب الحلق، وحتى الربو الناجم عن التهيج الكيميائي.

المصدر: "ABC TV"