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لحظة وقوع عسكريين أوكرانيين في أسر الجيش الروسي: مرحبا بكم في هذه الأيدي الطيبة

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لحظة وقوع عسكريين أوكرانيين في أسر الجيش الروسي: مرحبا بكم في هذه الأيدي الطيبة
Sputnik
مجموعة من الأسرى الأوكرانيين -أرشيف
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عرض الخبير العسكري والمراسل بوريس روجين على قناته في تليغرام لقطات لمجموعة من العسكريين الأوكرانيين في قبضة مشاة البحرية الروسية.

تُظهر اللقطات كيف تقترب مجموعة من المقاتلين الروس، من العسكريين الأوكرانيين المستلقين والجالسين على الأرض، الذين لا يبدون أية مقاومة.

وكتب روجين معلقا على الفيديو: "خلال معركة دورية تمكن مشاة البحرية الروس من أسر أفراد من لواء المشاة الآلي 56 التابع للقوات الأوكرانية. مرحبا بكم في الأيدي اللطيفة والطيبة".

المصدر: mk.ru

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