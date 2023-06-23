بيسكوف لماكرون: لا تقلق من تطور علاقاتنا مع إفريقيا

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي انتقد فيها تطور العلاقات بين روسيا والدول الإفريقية.

وأكد بيسكوف أن روسيا لا ترغب في أن يصبح تطوير علاقاتها مع الدول الإفريقية مصدر قلق لدول ثالثة.

وفي وقت سابق زعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريح صحفي على هامش القمة "من أجل ميثاق مالي جديد"، التي تحتضنها باريس، أن روسيا تلعب دورا مزعزعا للاستقرار في إفريقيا، ودورها "ليس مفيدا للمجتمع الدولي".

المصدر: نوفوستي