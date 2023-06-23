قال فلاديمير بروتير، في المعهد الروسي للدراسات الإنسانية والسياسية، تعليقا على ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، إن نظام كييف لا يسيطر على أي شيء في أوكرانيا.

وأضاف: "أوكرانيا لا تسيطر على أي شيء على الإطلاق منذ البداية أو حتى قبل بدايات العملية العسكرية الروسية. لم تكن أوكرانيا موجودة منذ فترة طويلة من حيث اتخاذ القرارات السياسية أو العسكرية السياسية. كل هذه القرارات من صنع واشنطن. الولايات المتحدة تدرك جيدا أن الأسلحة تهّرب، وهذا يناسبها. هم يأخذون الأمر بهدوء تام، لأنهم لا يرون في ذلك تهديدا لهم".

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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن ظهور أسلحة غربية على حدود إسرائيل تسربت من أوكرانيا، مشيرا إلى أن ذلك يؤكد صواب قرار تل أبيب عدم الانجرار إلى نزاع أوكرانيا.

وقال نتنياهو في حديث لصحيفة Jerusalem Post: "لدينا مخاوف أيضا من أن أي أنظمة سننقلها لأوكرانيا، ستستخدم ضدنا، حيث قد تقع في يد إيران... وهذا ليس احتمالا نظريا فقط. وحدث ذلك بالفعل مع الأسلحة الغربية المضادة للدبابات التي نجدها حاليا بالقرب من حدودنا".

وأضاف: "لدينا حدود عسكرية قريبة مع روسيا ويقوم طيارونا بطلعات جوية إلى جانب الطيارين الروس في سماء سوريا".

وأشار إلى أن ذلك يؤكد صواب موقف تل أبيب من النزاع في أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي