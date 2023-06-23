تركيا.. تحييد قيادي في "العمال الكردستاني" مدرج على نشرة "الإنتربول" الحمراء

أعلنت الاستخبارات التركية تحييد عبد الرحمن جادرجي الملقب بأسعد فراشين، وأسعد أوروبا، عضو المجلس التنفيذي والقيادي في حزب "العمال الكردستاني" في مدينة القامشلي شمال شرقي سوريا.

وذكرت قناة TRT التركية أن جادرجي مدرج من قبل أجهزة الأمن التركية على القوائم الحمراء للمطلوبين، كما وضعه "الإنتربول" في النشرة الحمراء للملاحقين دوليا.

ووفقا لمصادر في الاستخبارات التركية، "وصلت معلومات من عناصر ميدانية تفيد بتواجد جادرجي في مدينة القامشلي شمال سوريا، لتبدأ بعد ذلك التجهيزات لعملية تحييده. وتتبعت الاستخبارات التركية أثره في القامشلي وتمكنت من تحييده في المنطقة".

وأفادت بأن جادرجي انضم إلى تنظيم PKK منذ تأسيسه، وترقى في مناصب الحزب القيادية المختلفة وفي الفترة بين 1997 و1999 تولى مسؤولية العمل في أوروبا.

وفي العام 2000، تولى مسؤولية أكاديمية الصحافة في جبال قنديل شمال العراق.

وفي العام 2001، وضع على النشرة الحمراء للملاحقين من الإنتربول الدولي.

المصدر: TRT