ذكرت صحيفة بيلد أن سلاح الطيران الروسي لا يترك أي فرصة للجيش الأوكراني للمناورة.

وقال جندي أوكراني للصحيفة "إذا هاجمنا الروس بطائرات هليكوبتر من مسافة ثمانية كيلومترات، فلن يكون لدينا ما نقاتلهم به".

وتشير الصحيفة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من العجز في قدرات الدفاع الجوي، ولا يتوفر لديها طيران خاص بها، بالإضافة لذلك، نسبة الجنود المجهزين بمعدات عسكرية غربية لا تتجاوز 10-15 بالمئة فقط

ويبدو السيناريو المرعب، الذي بدأ ينضج خلف الأبواب المغلقة في كييف، على النحو التالي: إذا فشل الهجوم المضاد بالرغم من إمدادات الأسلحة الغربية، فقد يزداد الضغط الأمريكي، ولا سيما على أوكرانيا، لبدء محادثات سلام مع روسيا.

وقال عسكريون أوكرانيون لصحيفة بيلد: إن الهجمات الروسية على المواقع الأوكرانية تجري بعيدًا عن الخطوط الأمامية، باستخدام المدفعية أو الصواريخ أو الضربات الجوية الدقيقة، وهذا يحد بشكل كبير من تقدم الهجوم المضاد.

يوم الخميس ، قالت شبكة CNN، نقلاً عن ممثلين لدول غربية وعن مسؤول كبير في البنتاغون، إن الهجوم المضاد للقوات المسلحة الأوكرنية لم يكن موفقا كما توقع الحلفاء.

المصدر: ريا نوفوستي