العثور على حطام مجهول في منطقة البحث عن الغواصة "تيتان"

اكتشف خفر السواحل الأمريكي منطقة تضم حطاما مجهولا أثناء عملية البحث عن الغواصة "تيتان" المفقودة في مياه المحيط الأطلسي بالقرب من موقع غرق سفينة "تايتانيك".

وحسبما ذكرت الفرقة الشمالية الشرقية لخفر السواحل الأمريكية على موقع "تويتر" يوم الخميس، "تم اكتشاف المنطقة التي تحوي الحطام باستخدام مركبة أعماق مسيرة في منطقة البحث بالقرب من مكان غرق تيتانيك. ويدرس الخبراء، مع القيادة المشتركة [للعملية]، هذه المعلومات".

وأكدت شركة OceanGate Expeditions، يوم الاثنين، اختفاء غواصتها "تيتان"، المصممة لإيصال السائحين إلى موقع غرق سفينة تايتانيك.

ويوجد خمسة أشخاص في غواصة الأعماق، اختفى الاتصال بهم بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من الغوص يوم الأحد. وكان يجب أن يكون إمداد الهواء هناك كافيا لمدة أربعة أيام (96 ساعة)، وفي الوقت الحالي، وفقًا للحسابات، يجب أن يكون الهواء قد نفد.

وذكرت وسائل الإعلام أن الملياردير البريطاني هاميش هاردينغ، وغواص الأعماق الفرنسي المخضرم بول هنري نارجيولي، ومؤسس شركة أمريكية تنظم رحلات إلى حطام تيتانيك ستوكتون راش، ورجل الأعمال الباكستاني شاهزادا داوود وابنه قد يكونون على متن الغواصة.

المصدر: وكالات